Hoy con Leleman venía pensando en... lo que el aficionado piensa al acabar la temporada

Hoy con Leleman venía pensando en… lo que todo buen aficionado dice al acabar una temporada si su equipo no ha cumplido sus expectativas. ¿Sabéis no? Eso de: “el año que viene ya paso, no vuelvo”.

Ese sentimiento es típico del mes de mayo, junio. Pero luego llega el verano, la desconexión de las vacaciones, los fichajes nuevos, un nuevo entrenador y esa desilusión de final de temporada se va diluyendo. Ya no nos acordamos de las derrotas del curso pasado ni de los ridículos que pudo hacer nuestro equipo. Poco a poco se nos va pasando el enfado.

Y ya por finales del mes de julio, en las fechas en las que estamos, vamos notando esas ganas de que vuelva el fútbol, que vuelvan los partidos. El cabreo se va transformando en ilusión y nos empieza a entrar ese gusanillo y esas ansias de volver a ver a nuestro equipo. Es más, mientras esperamos, nos chupamos algún que otro partido de pretemporada aunque alguno de ellos será un verdadero bodrío. Hay algo dentro de nosotros que nos dice “este año sí, esta temporada todo será diferente”.

Se llama fútbol. Se llama ilusión. Se llama sentimiento. Como dice alguno a lo largo de la vida se puede cambiar de coche, de trabajo, de residencia y hasta de mujer o de marido, pero de lo que nunca cambiamos es de equipo. Eso, para los que tenemos sentimiento por alguno de ellos, es innegociable.