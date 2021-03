Hoy con Leleman venía pensando en… príncipes y empresarios valencianos. Y en Lim, claro.

Se vienen semanas ajetreadas con un grupo de empresarios valencianos liderados por Eduard Navarro y con el príncipe. Y entre medio el dueño de la mayoría accionarial que no ha abierto la boca. Pero ni ahora ni antes. ¿Alguien sabe verdaderamente como suena el tono de voz de Lim?

Mientras el príncipe dice que su amigo el de Singapur no quiere vender actuando como si fuera su portavoz, un grupo de empresarios valencianos está buscando capital extranjero para comprar sus acciones y sacarlo del Valencia. ¿Que dice tunku ismail que no está dispuesto a vender? Puede ser. Pero resulta extraño.

Resulta extraño por muchos motivos. Porque el propio príncipe reconoce que se reunió con él para comprarle un paquete de sus acciones. Porque la falta de inversión en el equipo, el interés en recuperar sus 54 millones prestados o la ausencia de implicación en todo lo que huela a valencia, chirría. Si estuviera realmente preocupado por su empresa ya hace tiempo que habría echado a Anil Murthy por su nefasta gestión. Y ahí sigue.

Resulta extraño porque nunca se ha sentido identificado con la empresa. Apenas ha pisado Valencia, no quiso ir a la cena de celebración del título de copa, no felicitó el centenario a los valencianistas, jamás ha tenido una sola palabra de cariño hacia sus aficionados incluso cuando las críticas invitaban a que lo hiciera para aplacar los ánimos. Y encima son miles y miles los que piden su marcha.

Por eso yo no puedo afirmar ni que quiera vender ni que no. Pese a todo lo anterior, no tengo argumentos para defender ninguna de las dos cosas. No lo sé. Lo que si sé es que hay gente moviéndose dispuesta a comprar. Aunque alguno se empeñe en negarlo…