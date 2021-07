Hoy con Leleman venía pensando en... la pregunta que escuché a un niño valencianista

Hoy con Leleman venía pensando en… la pregunta que escuché de un niño valencianista a su padre durante mis vacaciones.

Iban paseando por la calle. El niño con una gorra con el escudo del Valencia, el padre con la camiseta oficial de la pasada temporada. Los pocos metros que me separaban de ellos me permitieron escuchar la pregunta: “papá, ¿Cuándo volveremos a ganar algo?”. La respuesta del padre fue realista: “con jugar el año que viene la UEFA me conformo”. Él y creo que todos nosotros.

Y pensé en esa generación de valencianistas que eran niños en los inicios del 2000. Esos que disfrutaron de dos ligas, dos finales de Champions, una UEFA… Esos que posiblemente pensaran en aquel entonces que aquello era lo normal. Y no, no lo era. Yo hasta entonces jamás había visto ganar al Valencia una liga. Y ya tenía casi treinta años por aquel entonces.

Los tiempos han cambiado y hasta 2019 hubo que esperar para conseguir un título. Ese niño que me encontré seguramente celebró aquella copa y pensó como aquellos otros que eso sería lo normal y pasaría muchas más veces. Tal vez sin Meriton, podría haber sido así. Con ellos al mando, no. De ahí que el padre pusiera los pies en el suelo y contestara eso de “con jugar la UEFA me conformo”. Le faltó decir “porque mientras estén los que están no te puedes fiar de mucho más”.