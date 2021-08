Hoy con Leleman venía pensando en... lo poco que queda para el inicio de liga

Hoy con Leleman venía pensando en… lo poco que queda para que empiece La Liga y lo mucho que hay por hacer aún en el Valencia.

Acabó la pasada temporada con el convencimiento total de que a este equipo le faltaban refuerzos. Todos coincidíamos: un central, un mediocentro y un delantero eran las prioridades. Y de momento solo el central: Omar Alderete.

Es verdad que yo nunca he sido de darle mucho valor a los partidos de pretemporada. Por eso no voy a encender las alarmas porque se perdiera el sábado ante el Brenford en Inglaterra. Siempre digo lo mismo y me reafirmo: ni estaban todos los que son ni son todos los que estaban. Pero aún así es evidente que al equipo le faltan cosas.

Y quedan 22 días para que lleguen esos refuerzos. Está bien que Lim se reúna con Bordalás y aún mejor eso de decir que hay buena sintonía entre ambos. Pero… ¿qué es buena sintonía? ¿Qué se van a cumplir los deseos del entrenador? ¿Qué van a venir esos fichajes? ¿Qué se le van a dar las herramientas necesarias para hacer un equipo competitivo?

A unas semana del comienzo todos los aficionados suelen hacerse la misma pregunta. Esta mañana me he encontrado con un amigo viniendo a la radio y desde su coche me la ha lanzado: “qué farem este any?” No he sabido muy bien que responderle.

Soy de los que tienen confianza ciega en Bordalás. Y eso me hace pensar que va a ser una buena temporada. Pero también creo que el equipo es muy justo y que si no vienen esos nuevos jugadores la cosa se complica. Pero en cualquiera de los casos os puedo asegurar que ya he olvidado la pasada temporada para ilusionarme con la nueva. Imagino que como muchos de vosotros…