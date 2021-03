Hoy con Leleman venía pensando en... los nueve internacionales del Valencia

Hoy con leleman venía pensando en… los internacionales que tiene el Valencia. Que en esta ventana son hasta un total de 9.

Y venía pensando en eso porque pese a las ventas del pasado verano y al desmantelamiento de aquella plantilla campeona de copa, a los valencianistas les quedan… 9 internacionales! Si, 9. Digo yo que tan poca calidad como refleja la temporada que está haciendo el equipo no tendrá esta plantilla. No sé yo si algunos de los equipos que militan por delante del Valencia tendrán un número similar.

Y venía pensando en esto porque aunque nos haya quedado la sensación que el equipo se ha debilitado, que es verdad, tampoco lo ha hecho tanto como para hacer une temporada tan mediocre como la que está haciendo. En definitiva, que pese a todo, yo creo que hay equipo para más. Entonces… ¿qué es lo que falla?

Por un lado está lo del entrenador. Quisimos agarrarnos a él como un clavo ardiendo por todas las tropelías hechas por Meriton este verano. De todo aquel maremágnum era lo que más sonaba a fútbol y por eso nos lanzamos a los brazos de Javi Gracia con esa fe ciega de que él supliría los atropellos de Anil Murthy. Pero no ha sido así.

Y no lo ha sido porque no le ha sacado a sus jugadores el rendimiento que de él esperábamos. Hasta el momento no ha conseguido armar un equipo ni plasmar una idea de juego sobre el terreno de juego. La excusa de las ventas y los no refuerzos valió durante un tiempo, pero ya no. Un buen entrenador saca de donde no hay y exprime lo que tiene hasta conseguir un rendimiento incluso superior a la calidad de sus jugadores.

En este Valencia, hasta el momento, no no ha sucedido ni lo uno ni lo otro. Y vuelvo al principio… nueve internacionales debería ser excusa más que suficiente para no estar donde estamos…