Hoy con Leleman venía pensando en... las lágrimas de Paulista

Hoy con Leleman venía pensando en… las lágrimas de Gabriel Paulista. Que las suyas son las de todos los valencianistas. Y viniendo del hispano brasileño, son más que sinceras.

Porque conociendo a Gabriel estoy seguro que lo siente. Y como lo siente, lo expresa. El central es un tipo sensible y me consta que como algún otro dentro de ese vestuario, está sufriendo con este Valencia. Como para no hacerlo después del enésimo ridículo, este en Getafe.

Le preguntaba la compañera de Movistar como era posible haber pasado de jugar Champions a pelear por no descender. Esa pregunta derrumbó a Paulista. Igual que nos derrumba a todos los valencianistas. Cómo es posible que un equipo que sigue siendo el vigente campeón de Copa, que hace justo un año estaba disputando los 1/8 de final de la Liga de Campeones vaya de ridículo en ridículo, dando pena, arrastrándose por los campos de fútbol. Cómo es posible que un equipo con el prestigio del Valencia, con más de cien años de historia y numerosos títulos en sus vitrinas esté en el mismo nivel que aquellos que luchan por no descender.

Tus lágrimas querido Gabriel son las nuestras, las mías, las tuyas que me estás escuchando e incluso las de aquellos que sin ser valencianistas le tienen cierto cariño al Valencia porque les gusta el fútbol. Las de todos menos las de quienes gestionan. Ellos nos han llevado aquí y con su nula capacidad autocrítica y su falta de sentimiento estoy convencido que son incapaces de derramar ni una sola. Ni las de Lim, ni las de Anil ni las de todo su séquito singapurés.

La explicación a todo lo que pasa la sabemos. Pero es no nos consuela. Mientras unos siguen con sus tropelías nosotros seguiremos llorando, añorando lo que fuimos y pensando que… pensando que…un día volveremos… cuando ya no estén ellos.