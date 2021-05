Hoy con Leleman venía pensando en… Javi Gracia. Que sí que ya es historia en el Valencia pero para mi ha sido una de las grandes decepciones de la temporada.

Quiso marcharse en el mes de octubre cuando se dio cuenta que le habían engañado. Y no se fue físicamente pero si en espíritu. Ese corcho al que nos habíamos agarrado tratando de evitar el hundimiento del Valencia se transformó pronto en un saco de piedras que nos fue mandando poco a poco al fondo del mar. Sus inexplicables decisiones, su falta de carácter y su poca sintonía con un vestuario que le había pedido que no se marchara le fueron convirtiendo en uno de los peores entrenadores de la historia del Valencia.

Dijo ayer en su comunicado de despedida, si comunicado que las circunstancias que rodearon al equipo no fueron las más adecuadas. Y es verdad y lo sabemos. Pero él jamás supo abstraerse de esas circunstancias, no supo blindar el vestuario ante toda la negatividad que rodeaba al Valencia. No supo o simplemente no quiso y bajó las brazos el mismo día que se quiso marchar. Es curioso que ayer solo tres futbolistas se despidieran de su míster ya destituido.

Porque ahí están sus números. No sé si habrá sido acertado echarlo a falta de cuatro partidos pero lo que sí sé es que antes o después había que echarlo. En un Valencia normal Javi Gracia no tendrías hueco jamás de los jamases. Quizá llegue muy tarde una decisión que desde el club se tachaba ayer de irresponsable no haberla tomado.

¿Irresponsable? Irresponsable es el señor que tiene colocado aquí Peter Lim. Ese que miente más que habla, ese que es capaz de destrozar un proyecto ganador preso de la envida, ese que manda callar a su propia afición, ese que eligió a Celades y al propio Javi Gracia, ese que gana un pastizal y vive a cuerpo de rey en Valencia, ese que nos ha llevado hasta aquí. Y ese se llama… Anil Murthy