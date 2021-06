Hoy con Leleman venía pensando en… Hugo Guillamon. Que el central del Valencia ha pasado de estar sin contrato a ser internacional absoluto y marcar un gol. Casi nada.

Es verdad que todo ha sido por circunstancias especiales. El positivo de Busquets hizo que ayer jugaran los sub 21 contra Lituania en un partido que ganaron con solvencia pero que sirve para que todos ellos hayan debutado con la absoluta. Porque contar, cuenta. Y los futbolistas que tengan en su contrato alguna prima por debutar con la selección nacional absoluta, deberán cobrarla.

Para mi Hugo representa el trabajo y la constancia de un chico criado en la cantera cuyo sueño de pequeño era jugar en el primer equipo. Sin levantar la voz, sin estridencias ni campañas de marketing lo que ha conseguido lo ha conseguido con su esfuerzo y trabajo.

A Hugo le falta la experiencia que da jugar un buen número de partidos en la élite. Pero me cuentan quien le conoce bien, el mismo que tuvo de pequeño a Ferrán Torres y ya me avisaba hace años que ese chico iba a ser un avión, que no solo tiene calidad de sobra sino que además tiene la cabeza bien amueblada. Y eso, aunque alguno no lo crea, es fundamental para triunfar en el mundo del fútbol.

Leí en Super que ayer miércoles, día de su debut, tenía que haber hecho un examen final de la carrera de ingeniería biomédica. Desde su regreso del europeo sub 21 estaba en casa preparándolo. La llamada de España le impidió realizarlo. No sé si aprobará el de la carrera, espero que sí, pero lo que está claro es que el de jugar con la absoluta lo superó… con matrícula de honor.