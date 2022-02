Hoy con Léleman venía pensando en... las frases de Bordalás

Hoy venía pensando en… la decepción de Bordalás con el mercado de fichajes. Que ayer dejó algunas frases para reflexionar.

Comenzando por la del mediocentro. Insistió en que era una prioridad si o si incluso sin la salida de Wass. Con la marcha del danés aún más. Lo repitió en varios ocasiones lo que demuestra su descontento en ese aspecto. Si, le han traído tres futbolistas de consenso pero es como si le hubieran pintado o alicatado el piso pero no le hubiesen arreglado las goteras. O al menos así lo ve él.

Pero Bordalás dejó más frases. Dijo literal “son los fichajes del club” “no soy el portavoz y no sé los motivos por los que no ha venido un mediocentro, yo no controlo” “tenemos que sellar los puntos necesarios para no tener dificultades en esta segunda vuelta” “no he hablado con Peter Lim, mi contacto ha sido con Corona y Anil”. Lo primero: no son sus fichajes sino del club, lo segundo que le preguntemos a Anil, lo tercero que hay que cerrar la permanencia y lo cuarto que aunque estaba prevista la reunión con Lim el propietario no ha tenido bien hablar con él. Todas juntas demuestran el descontento del entrenador.

Y más sorprendente fue su respuesta a si seguirá la próxima temporada. Hubiera sido fácil zanjar cualquier especulación diciendo que tiene contrato un año más. Pero no lo hizo, él sabrá el porqué. Tal vez porque no lo tenga claro a día se hoy pese a tener contrato para esa segunda temporada.

Y todo esto en el día en que la Copa vuelve a Mestalla. Los últimos ¼ fueron los de la gran remontada ante el Getafe de Bordalás. Aquella fue una bonita, espectacular noche que quedó para la historia, más aún cuando se levantó el título en Sevilla. Hagamos que hoy a las nueve ante el Cádiz… también lo sea.