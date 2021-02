Hoy con Leleman venía pensando en... las declaraciones de Javi Gracia

Hoy con leleman venía pensando en… la frase de Javi Gracia. Esa de “el rival no se ha tenido que emplear al máximo para conseguir la victoria”. Es grave que un entrenador diga eso, muy grave. Tan grave como real.

Cualquier calificativo negativo hacia la actitud ayer el Valencia en Valdebebas se queda corto. Muy corto. Fue vergonzoso, humillante y penoso el espectáculo que ofreció el Valencia. Se puede perder y se puede hacer el ridículo. Y eso fue lo que hicieron ayer, las dos.

Un club centenario, con múltiples títulos en sus vitrinas no merece el bochorno de ayer. Para el Real Madrid fue un entrenamiento, un rondo. Hasta seguro que los madridistas han tenido entrenamientos mucho más intensos que los de ayer. El Valencia y vosotros no merecéis futbolistas tan apáticos, indolentes y con esa dejadez. Al Valencia hay que exigirle competir siempre y no cuando ellos elijan.

Luego está lo del entrenador. Estoy cansado de decir que los equipos son el reflejo del alma de su técnico. Y Javi Gracia, desde que quiso marcharse, transmite poco o nada. La sensación de que él no quiere estar y el Valencia no quiere que esté es más que evidente. Pero como nadie quiere pagar así estamos, sumidos en la más absoluta de las mediocridades.

Esta es la obra de Meriton. La de Lim, la de Murthy. Mientras los aficionados son como aquellos sufridores del 1,2,3… ¿Os acordáis? En casa, sufriendo y con la impotencia de saber que no pueden hacer nada por cambiarlo…