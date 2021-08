Hoy con Leleman venía pensando en… correr. Ese verbo que tanto le gusta a Bordalás.

Porque esta noche toca eso: correr. Correr y jugar. Cada vez que se le pregunta al nuevo técnico del Valencia por el objetivo siempre emplea ese vocablo: correr. Porque para él es innegociable poner intensidad desde el minuto uno a cualquier partido que dispute su equipo.

Y me gusta. Yo soy de esa filosofía. Luego podrás ganar o perder pero si te vas de Mestalla satisfecho con el esfuerzo que ha realizado tu equipo, entonces no puedes poner ni una sola pega. No es tan difícil de entender. Y eso es algo que en el Valencia no se ha visto desde la marcha de Marcelino.

No sé que pasará esta noche ante el Alavés. Lo lógico, jugando en casa, es que se produzca al segunda victoria valencianista de la temporada. Pero aunque no fuera así lo que si tengo claro es que Mestalla sabrá premiar el esfuerzo de sus jugadores al término de los noventa minutos.

Porque Mestalla es así. Tan fiel como exigente. Esa exigencia ha llevado en innumerables ocasiones a un equipo con un presupuesto más limitado que otros a derrotarlos en el césped y a conquistar títulos y vivir grandes noches en el vetusto estadio.

Da rabia, mucha, ver ayer el sorteo de Champions y no encontrar al Valencia. Hace dos años estábamos en esa pelea y Meriton se encargó de dinamitarlo todo. Hoy, con los fichajes y la llegada de Bordalás, parece que han aprendido de sus errores. Ojalá no sea agua de mayo…