Hoy con Leleman venía pensando en... como en el deporte la fe y la ilusión lo pueden todo

Hoy con Leleman venía pensando en... como, en el deporte, la fe y la ilusión puede con todo. Y lo digo por el Valencia Basket femenino que ayer tumbó en el primer round al gigante Perfumerías Avenida de Salamanca.

A falta de tres minutos las valencianas perdían de nueve puntos. Enfrente estaba el todopoderoso Perfumerías, ese equipo que viene reinando en el baloncesto femenino durante los últimos años y cuya hegemonía amenazan las valencianas. Posiblemente cualquier otro equipo hubiera bajado los brazos. Ellas no. Tuvieron fe y consiguieron lo que parecía imposible: vencer a domicilio, en una cancha complicadísima, en el primer partido de la lucha por el título.

Y no es la primera vez. Ya lo vimos en la Eurocup Woman. Cuando todo parecía perdido a falta de un segundo apareció Raquel Carrera. Ayer lo hizo faltando tres segundos con un 2+1 para darle la victoria a las valencianas. La cara de la jugadora al acabar el partido mientras era entrevistada en la televisión lo decía todo: era la felicidad personificada. Pero para llegar a ese punto tuvo que currárselo mucho. Ella y sus compañeras. Y el coach.

Porque lo de Rubén Burgos también tiene mérito. Mucho. El entrenador valenciano ha conseguido acortar plazos y convertir a Valencia Basket en un equipo campeón mucho antes de lo previsto. No sé que pasará el domingo en Valencia pero no me cabe duda que la primera piedra, la más difícil, ya está puesta.

Así que gracias Valencia Basket por hacernos sentir la misma ilusión y felicidad que teníais vosotras ayer en tierras salmantinas. Ojalá podáis seguir haciendo historia y lo hagáis aquí en Valencia, el domingo. Os lo merecéis…