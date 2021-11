Helder Costa: "El Valencia también es un equipo grande"

Helder Costa ha sido protagonista en los medios oficiales del Valencia. El portugués realizó un buen partido ante el Villarreal y avisa al próximo rival: "sabemos que el partido va a ser de un nivel máximo de dificultad. El Atlético es un gran equipo pero el Valencia también es un equipo grande y vamos a luchar por los tres puntos".

Sobre la afición

Además el futbolista del Valencia elogiaba a la afición valencianista al afirmar que "la afición siempre ha estado con nosotros. No ha dejado que esta mala racha les afectase. Contamos con su apoyo para el próximo partido. Es una gran afición que apoya al equipo. Cuando lo damos todo he visto que no te deja caer y está ahí de principio a fin como en el partido del Mallorca en el que conseguimos empatar en el final".

Sobre su rendimiento

Helder Costa fue uno de los más destacados en el triunfo ante el Villarreal. El jugador destacaba que "no estaba pasando por una buena situación en Inglaterra y vine aquí. Me siento mejor aquí. El Valencia me dio la oportunidad de retomar mi carrera y disfrutar de jugar al fútbol de nuevo. Creo que este es el sitio ideal para ello y los compañeros me han recibido de forma muy positiva haciéndome sentir como si fuera parte del equipo desde hace mucho tiempo".