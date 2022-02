Gayá forzará para estar ante el Atheltic en Copa

Ayer fue sometido a pruebas el capitán Jose Luis Gayá para valorar las molestias por las que tuvo que retirarse en el partido ante el FC Barcelona, unas pruebas que confirmaron una recaida en su lesión de los isquios de su pierna izquierda. Una recaida que deja en duda al lateral como duda en el partido ante el Athletic en la vuelta de las semifinales de Copa del Rey que ha de disputarse en Mestalla el próximo miércoles. Una duda que le hacer ser baja para el partido ante el RCD Mallorca del próximo sábado.

Objetivo Copa

El capitán se ha ejercitado en la vuelta al trabajo del equipo en Paterna pero no lo hace junto al resto de sus compañeros, ya que se ha ejercitado en solitario en el gimnasio y además ha saltado a la sesión en zapatillas con lo que no ha saltado al césped en ningún momento. La intención de todas las partes es que fuerce en el encuentro ante los de Marcelino debido a la importancia del mismo, a 90 minutos de una final. Lo que parece claro es que si ese encuentro no fuera del calado que es Gayá sería baja también para esa cita.

Cömert, Alderete y Paulista

Cömert y Alderete sí que se han entrenado a las ordenes de Bordalás tras superar la faringitis que les impidió trabajar el pasado lunes. También hemos visto a Paulista que esta en la recta final para volver a verlo sobre el césped con el objetivo de que llegue al partido de Copa del Rey. El central ha saltado con un vendaje en la pierna derecha. Cillessen y Thierry Rendall siguen ausentes por sendas lesiones.