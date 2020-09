Esquerdo: "Tienes que trabajar mucho para llegar hasta aquí"

Rufete fue quien le hizo su primer contrato profesional que le vinculaba con el club hasta 2022. Ahora y tras jugar los dos primeros partidos de liga de titular, el Valencia CF ha anunciado su renovación. El futbolista reconocía estar "muy contento y muy feliz de poder seguir vinculado con el Valencia CF hasta el 2024. Llegué en Cadete B y, como todo niño, soñaba con poder llegar al primer equipo. Que el Valencia CF pueda ayudarme a hacer ese sueño realidad es una ilusión muy grande, además de poder hacerlo aquí en el Valencia CF".

Y añadía que "cuando eres niño lo ves muy lejos, como algo que puede llegar, pero que parece muy difícil. Y de hecho lo es. Hay que trabajar mucho para poder llegar al primer equipo. El Valencia CF me ha ayudado mucho, me ha enseñado todo lo que tenía que hacer y estoy muy contento de poder estar aquí con ellos. Ahora Lo más importante es trabajar igual o más de lo que lo he estado haciendo para que esas oportunidades que me puedan dar, aprovecharlas más aún".