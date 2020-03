La Conselleria de Sanitat ratifica que Valencia Basket y Valencia CF deberán jugar a puerta cerrada

Pese a que Valencia Basket había planteado que la no presencia de aficionados italianos procedentes de las zonas de riesgo y que por tanto el partido se podía disputar con plena normalidad, la Conselleria de Sanitat, que es quien tiene la competencia, ha decidido que el partido ante Armani Milano sea a puerta cerrada mañana jueves en la Fuente de San Luís al igual que el encuentro de vuelta de 1/8 de final de la Champions entre el Valencia CF y la Atalanta.

La Consellera Ana Barceló no deja lugar a la duda

El Valencia Basket lo confirmaba primero con este comunicado:

"En relación al partido de Euroliga a disputar mañana jueves día 5 en la Fonteta, entre el Valencia Basket Club y el Armani AX Exchange Milán, y en concreto respecto a la “recomendación de medidas extraordinarias en relación con la situación provocada por el COVID-19” de las autoridades sanitarias, el Club informa:

Que desde el momento en el que ha sido conocedor de la noticia, ha estado en permanente contacto con las autoridades sanitarias, aportando de forma transparente y proactiva la documentación e información precisa para, en línea a los mensajes de tranquilidad que socialmente se están transmitiendo, demostrar que no existe ningún riesgo en lo que respecta a los aficionados; manifestando que siempre adoptará, como no puede ser de otra forma, las medidas que las autoridades sanitarias acuerden a este respecto.

Por ello, con la finalidad de no generar inquietud en nuestra afición, dar normalidad y evitar desinformación, quiere compartir con estos los siguientes datos objetivos respecto a la celebración de dicho encuentro de Euroliga, que se han puesto a disposición de las autoridades sanitarias para poder adoptar una decisión coherente y dentro de la absoluta normalidad respecto a esta situación concreta:

1.- Al Club le consta que no se desplazan aficionados italianos para presenciar el encuentro, y por tanto no hay desplazamiento de aficionados que provengan de las zonas de riesgo.

2.- El pabellón de La Fonteta tiene un aforo de 8.000 espectadores, de los cuales 7.750 son abonados anuales del club. El resto de localidades, en concreto 74 han sido vendidas a público local. Por lo tanto, no se contaría con aficionados desplazados desde las zonas afectadas de Italia.

3.- El Club ha informado a los periodistas italianos que tienen previsto cubrir el partido, que no se desplacen y que se les remitirá toda la información necesaria por vía telemática y online.

4.- El Club ha ofrecido la posibilidad de que sólo accedan sus 7.750 abonados de temporada, y por tanto, renunciando y devolviendo el importe a los 74 aficionados locales que adquirieron la entrada; activando para ello los tornos mecánicos de acceso en tal sentido y constatándolo de forma fehaciente.

5.- Que, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de las autoridades sanitarias españolas, se informará a los aficionados asistentes de las medidas de higiene recomendadas en esta situación.

Una vez trasladada toda esta información y medidas a las autoridades sanitarias, la decisión de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana ha sido que el encuentro se celebre a puerta cerrada, y así se informa a los aficionados.

Con ello cumplimos dicha decisión de jugar el partido a puerta cerrada, aunque no guste la decisión, ya que con las medidas citadas el partido cumpliría con los requisitos para poder disputarse con público y bajo total y absoluta normalidad, que entendemos que es el objetivo que se pretendía, y no el de generar una sensación preocupante en este caso en concreto".

Posteriormente la Consellera de Sanidad afirmaba rotundamente que "el Valencia CF jugará a puerta cerrada. Es una decisión definitiva. No es un criterio de control, es un criterio de salud pública. Es un criterio para todos. El Valencia lo ha asumido desde el principio. Espero que los aficionados italianos no vengan al partido, pero no está cerrada la libre circulación de personas. espero que se hayan hecho gestiones entre gobiernos".

El Valencia CF estaba a la espera de lo que pudiera pasar con Valencia Basket al haber planteado la opción de jugar el partido limitado a la presencia de sus abonados lo que evitaría también la asistencia de los cerca de 2.400 aficionados de la Atalanta que se esperaban para el próximo 10 de marzo. La Conselleria de Sanitat ha sido así de tajante al anunciar que también este partido se jugará a puerta cerrada.