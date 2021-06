Cilessen: "Nunca me había sentido tan impotente y enfadado"

Dio positivo por COVID y eso hizo que el seleccionador holandés decidiera no convocar a Jasper Cilessen para la Euro 21. El portero del Valencia en declaraciones a De Telegraaf se ha mostrado muy contrariado y casi engañado. "No tengo ni idea de lo que ha cambiado, tampoco nadie me ha llamado hasta que el seleccionador me llamó el martes. Eso lo hace más irónico".

Además añadía que "las reglas permiten cambiar porteros durante la Euro y había tiempo de sobra. El primer día estuve resfriado pero después no tuve más problemas. ¿Y dice que no estoy en forma? El seleccionador y yo nunca vamos a estar de acuerdo en eso. Nunca me había sentido tan impotente, enfadado y horrible".