Celades destituido

Albert Celades ya no es entrenador del Valencia CF. La entidad de Mestalla lo ha anunciado en un comunicado oficial pocas horas después de que César Sánchez comunicara a la plantilla su continuidad hasta el encuentro ante el Athletic Club.

Peter Lim no ha aguntado más. En la tarde de hoy el Valencia despedía a Albert Celades tras una crisis no solo de resultados sino también de juego. El técnico catalán había perdido el control del vestuario y el dueño ha decidido no esperar más. Voro será, de momento, quien se siente en el banquillo el próximo miércoles ante el Athletic Club.

Este es el comunicado oficial:

"El Valencia CF ha comunicado este lunes a Albert Celades su destitución con efectos inmediatos como entrenador del primer equipo. El club quiere agradecer públicamente todo su trabajo y dedicación durante su etapa en la entidad, periodo en el que se alcanzó la clasificación, siete temporadas después, para octavos de final de la Champions League, además de firmar victorias de prestigio en escenarios en que no se habían logrado previamente. Así, el club desea valorar su ayuda y aportación desde que asumiera en un momento de dificultad el liderazgo del primer equipo y, de cara al futuro, desearle los mayores éxitos.

Desde este martes, Voro González pasará a dirigir el primer equipo de modo provisional, hasta el final de la presente temporada".