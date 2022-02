Bordalás: "Lo interpreto como un elogio"

El entrenador del Valencia José Bordalás ha comparecido en rueda de prensa en la previa del partido ante el Deportivo Alavés. Había curiosidad por saber qué iba a contestar a las declaraciones del entrenador del Athletic Club, Marcelino en las que se quejó de las constantes interrupciones en la ida de las semifinales de la Copa del rey en San Mamés. El entrenador del valencia afirmaba que "cuando se te critica es una señal de que estás haciendo muchas cosas bien. Yo lo interpreto como un elogio. Cuando perdemos nadie habla del equipo, esa es la realidad"

Además destacaba que "poco puedo decir porque es un partido que ya pasó. Cuando se critica a un equipo es que se están haciendo bien las cosas. A mi lo que me preocupa es que mi afición esté orgullosa del equipo. No sé de lo que me habla pero solo he recibido felicitaciones del gran partido que hizo mi equipo de mucha gente del futbol a nivel nacional y mundial. Fuimos un equipo capaz de desconectar al Athletic en su casa, con el nivel de ese equipo y con la racha que tenían en Copa y Liga". Y añadía que "no voy a valorar las declaraciones en particular pero sí está claro que hicimos un gran partido y merecimos mucho más, no entiendo esa corriente y si algún equipo fue perjudicado fue el Valencia. Hay una intención de desviar o lastrar el gran partido que hizo el Valencia y de condicionar la vuelta. Cada uno utiliza las armas que cree oportunas fuera del terreno de juego".

El rival, el Deportivo Alavés

Sobre el rival de mañana reconocía que "el Alavés se está jugando muchísimo, está a seis puntos de la salvación. Para ellos es una final, conozco a ese club. Va a ser un partido complicado y estamos deseosos de reencontrar el camino de la victoria. Si conseguimos un buen resultado nos acercaremos a los puestos de arriba pero sin pensar en objetivos a largo plazo. Si queremos estar entre los mejores tenemos que sumar de tres en tres".

Y sobre un posible interés del Valencia en el delantero del Alavés Joselu recalcaba que "es un fantástico jugador que lo viene demostrando en su carrera y estas últimas temporadas en el Alavés. Me parece un magnifico jugador pero ahora mismo no estamos pensando en si será un jugador de futuro para el Valencia. Ahora estamos centrados en la competición y nuestra obligación es hacer mañana un gran partido".

Estado físico de Gayá y Guillamón

Para mañana el Valencia cuenta con la duda de Gayá que acabó el partido en San Mamés con molestias y hoy no ha entrenado. "Gayá no ha entrenado porque acabó el partido tocado. Se le está tratando. Vamos a ver como se encuentra mañana aunque Lato está preparado por si Jose no puede. Si tiene que jugar seguro que lo hará francamente bien".

Y en cuanto a Hugo Guillamón comentaba que "ha entrenado con normalidad con esa máscara y está bien, con ánimo y en principio podremos contar con él".

La expulsión y la sanción de Maxi

El delantero uruguayo fue expulsado en el descanso en San Mamés y ha sido sancionado con dos partidos con lo que se perdería una hipotética final de Copa. "Sobre Maxi, no hay que dirigirse a los árbitros en ningún término. Lo que me comentan es que en ningún momento le faltó al respeto al colegiado ni al línea. Era un partido con mucha tensión, respeto esa decisión pero ahora tenemos que centrarnos en La Liga".