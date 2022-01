Bordalás: ""Me imagino que no me traerán un jugador sin que yo lo sepa"

El técnico valencianista compareció en sala de prensa antes del partido ante el Atlético de Madrid de este sábado en el Wanda donde volvió a repetir su intención de centrarse en el partido aunque en esta ocasión se que dio ciertas pinceladas de lo que está sucediendo más allá de lo que atañe al encuentro ante los capitalinos.

Reunión con Daniel Wass

"Wass ha pasado el Covid y lleva dos días con el grupo, mañana decidiremos si podemos contar con él", ha empezado explicando el míster del Valencia CF.

"Somos profesionales y Daniel tiene contrato, es jugador del Valencia y esos temas los tienen que llevar otras personas, si físicamente, que es lo que me preocupa tras haber estado confinado, está en condiciones óptimas, podría jugar. No pienso que el partido es contra e Atlético de Madrid, eso es coincidencia".

"Yo no tengo la percepción de que esté desganado y enfadado, tengo que darle normalidad y si mañana está físicamente bien mi obligación es buscar los intereses del Valencia y tendré que contar con el porque es un jugador importante".

"Queda una sesión y mañana decidiré, hablaré con él, ahora cuándo acabe la rueda de prensa he quedado con él para hablar y ver mi percepción de como está", ha concluido el técnico alicantino.

Llegadas en el mercado

"Me imagino que no, si hay algún jugador, el club me lo comunicará, no tengo ninguna duda".

"En su momento les dije mi opinión y les pido que hoy es día para hablar del Atlético, hablar del equipo, de lesiones, de Covid... hemos tenido problemas ajenos que nos han afectado mucho y ahora estamos centrados porque estamos en un momento vital e importante del campeonato. Cuándo esto pase les atenderé a todo pero mi opinión no ha cambiado, es la que es, no cambio de opinión con facilidad.

Ganarle a un grande

"El Atlético de Madrid viene cosechando buenos resultados, es el campeón de Liga, es un gran equipo, puede llamar la atención su dinámica pero está arriba, va a pelear por estar entre los mejores. El hecho puntual de no tener los resultados deseados no le resta potencial".

"Dirigiendo al Valencia tienes la posibilidad de ganarle a cualquier rival, no solo a los grandes, y además con solvencia, superando al rival, ese es nuestro objetivo. Es difícil porque hay plantillas muy equilibradas y con mucho potencial pero la actitud del miércoles es el camino, hay que seguir creciendo".

Maxi Gómez

"No cambio de opinión pero la situación de la plantilla puede ser distinta, son estados de comportamiento, de rendimiento, anímicos y yo tengo que valorar todo. Todos deseamos y esperamos mucho de Maxi y él lo sabe y sabe lo que tiene que hacer para ser un futbolista útil y lo veo con buen talante".

Broma con llegadas

Un periodista le preguntaba por Jesús Suarez, y le preguntaba por su apodo, Yellu, apodo que Bordalás no conocía y a lo que respondió "¿Yellu? Quién es, a ver si me han traído un fichaje que no conocía?. No sabía que le llamaban así. Es Jesús Santiago, perdón, Suárez. Es un chico que ya me hablaban bien de él. Lleva 4 años en el Valencia CF y los informes son buenos. Hoy también hay un chico que no podremos contar con él, que es Javi Guerra, positivo en Covid. Mañana decidiremos".

Soler, Paulista y Cillessen

"Carlos está bien, lleva algunos días entrenando con el grupo, podía haber disputado minutos el pasado miércoles pero decidimos esperar algún día más y está disponible".

"Respecto a Gabriel Paulista no puedo descartar nada porque no soy médico. Lo veo animado y satisfecho y optimista, y si él lo es, yo también".

"Jasper tiene una pequeña lesión, es muy probable que mañana no contemos con él, hay que ser realistas, a no ser que haya una sorpresa agradable y le hayan remitido las molestias. Si que tengo decidido quién va a jugar pero no lo voy a desvelar.

Objetivo Europa

"Son muy importantes todos los puntos a partir de ahora, hemos pasado el ecuador, estamos viendo equipos que hace pocas jornadas parecía que tenían dificultades están ganando y esto es La Liga, es súper competitiva, lo estamos viendo las últimas campañas y cualquier punto ahora es vital, necesitamos sumar puntos, sabemos que mañana va a ser complicadísimo pero lo afrontamos con la necesitad de ir sumando".