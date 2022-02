Bordalás: "Habrá buen rollito con Marcelino"

El Athletic Club y el Valencia se verán las caras en las semifinales de la Copa del Rey. O lo que es lo mismo Bordalás frente a Marcelino. Pese a los momentos de tensión protagonizados en el pasado por ambos entrenadores, el técnico del Valencia José Bordalás afirmaba que "siempre hay buen rollo con mis colegas. Les tengo el máximo respeto a los entrenadores y a Marcelino también. Cada uno defiende sus intereses pero seguro que habrá 'buen rollito". Y añadía respecto a los sentimientos que Marcelino pueda tener sobre el Valencia que "no sé los sentimientos de Marcelino aunque lo puedo entender porque ha estado en el Valencia de forma exitosa. Yo no tenía ninguna preferencia. El Athletic es un gran equipo, un histórico y es el que nos ha tocado. Cualquiera de los equipos hubiera sido emocionalmente bueno porque es la oportunidad de llegar a una final".

Y respecto a la queja del técnico asturiano por el horario del partido de vuelta recalcaba que "no puedo opinar respecto a lo que sienta otro equipo. A nosotros también nos ha pasado a lo largo del campeonato. Cuando te toca no estás contento y entiendo que puedan estar enojados"

Momento especial para Bordalás

Se trata de unas semifinales de Copa que pueden clasificar al Valencia para una nueva final. Para el técnico alicantino "si es un momento muy especial para todos. Estos son los momentos imborrables. Tenemos la oportunidad de jugar una final y lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas. Vamos a pelear por estar en la final".

Para este partido de ida Bordalás tiene claro que "es importante salir vivo de San Mamés porque tenemos mucha confianza en nuestra afición igual que al Athletic. Estamos preparados a nivel mental, de ilusión, respetamos al Athletic que sabemos que viene de eliminar al Barça y Real Madrid pero nosotros cuando hacemos las cosas bien somos un gran equipo". Y sobre si hay o no favorito en esta eliminatoria contestaba que "¿Favorito? Eso lo reservamos para ustedes. Yo tengo mi opinión propia pero me la reservo".

El rival, el Athletic Club

Sobre el estilo de juego del rival reconocía que "somos muy dados a tener estereotipos. El fútbol va cambiando y no creo que tengamos la idea de un Athletic de los 80 con juego directo, muy británico. El Athletic tiene mucho sello de su entrenador con un ADN muy definido. Cada temporada es distinta y al final sabemos que en el fútbol moderno hay mucha intensidad".

Posibilidad de que juegue Hugo Guillamón

El centrocampista Hugo Guillamón fue operado el pasado lunes de una fractura en el tabique nasal. A día de hoy si participación en el partido de ida es una incógnita aunque no está descartado. "Hugo Guillamón como sabéis tuvo un fuerte golpe y tuvo que pasar por el quirófano y hasta mañana por la mañana no sabremos si podemos contar con él. Esperemos que sí porque esta con muchas ganas de ayudar al equipo". Y añadía que "cualquier rival no hubiera sido bueno para que juegue Hugo. Si lo hace le pondremos una protección".

Debate en la portería

Con Cilessen ya recuperado se abre el debate de quien ocupará la portería. El holandés, Mamardashvili y Jaume, quien está jugando la Copa, tienen posibilidades de jugar. El técnico ha reconocido que "tengo decidido quien va a estar en la portería. No te lo puedo decir y será el jugador el primero que sepa que va a jugar. Si es verdad que Cilessen ya está entrenando y los tres están bien. Mañana decidiremos el portero".