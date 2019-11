Anil Murthy: "El reparto económico se tendría que hacer igual para todos los clubes"

Hoy se ha producido el sorteo de la Supercopa de España que se disputará en Arabia Saudí, donde participarán el campeón de liga (FC Barcelona), el campeón de Copa (Valencia CF), el subcampeón de liga (At. Madrid) y el Real Madrid. La suerte ha deparado que los valencianistas se enfrenten a los madridistas en las semifinales el miércoles día 8 de enero.

Pero donde el Valencia ha mostrado su más absoluta disconformidad, después de hacerlo con el cambio de formato, ha sido en la forma de repartir el dinero entre los clubes participantes.

En primer lugar existe un fijo que no llega a los 800.000 euros que es igual para los cuatro clubes. A este fijo, como sucede en la Champions League, se le suma una cantidad económica en función de si se llega o no a la final y se gana el título. Pero existe una segunda variable en la que se ha establecido el criterio del "palmarés" y donde el Valencia ingresaría una cantidad cercana al millòn y medio de euros mientras que al Real Madrid y FC Barcelona le correponderían casi ocho millones de euros. Es decir, solo por participar, la cantidad que los valencianistas ingresan no llega a los 3 millones de euros mientras que la de madridistas y barcelonistas está cercana a los 9 millones de euros.

El Valencia ha presentado un escrito ante la RFEF y será un tribunal de arbitraje quien decida si el reparto está bien hecho. Mientras el presidente ha sido rotundo al manifestar que "como campeón de la Copa, es nuestro derecho el participar y competir en la Supercopa. Es un torneo oficial, y como tal desde nuestro punto de vista el reparto económico se tendría que hacer igual para todos los clubes". Algo que a día de hoy, no sucede.