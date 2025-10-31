Vuelve a Valencia "Pensionistas", la obra que da voz a la generación olvidada

Tres mujeres han enviudado a causa de la Covid-19. Sin apenas recursos, se ven obligadas a compartir casa para subsistir uniendo sus exiguas pensiones. Partiendo de esta situación dramática; nace una aventura divertida, llena de momentos hilarantes, malentendidos y donde el teléfono e internet se convierten en el medio para conseguir hacer realidad sus sueños.

Vuelve al Talía

Tras el éxito de la primera gira, vuelve "Pensionistas" al Teatro Talía de Valencia del 29 de octubre al 9 de noviembre. Protagonizada por Irma Soriano, Rosa Benito y Loreto Valverde, la obra se convierte en un canto a la vida y al poder de las mujeres que no renuncian a conseguir aquello que más desean.