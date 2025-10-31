Teatro

Vuelve a Valencia "Pensionistas", la obra que da voz a la generación olvidada

Irma Soriano, Rosa Benito y Loreto Valverde dan vida a las protagonistas de esta comedia que llega por segunda vez al Teatro Talía hasta el 9 de noviembre

ondacero.es

Valencia |

Tres mujeres han enviudado a causa de la Covid-19. Sin apenas recursos, se ven obligadas a compartir casa para subsistir uniendo sus exiguas pensiones. Partiendo de esta situación dramática; nace una aventura divertida, llena de momentos hilarantes, malentendidos y donde el teléfono e internet se convierten en el medio para conseguir hacer realidad sus sueños.

Vuelve al Talía

Tras el éxito de la primera gira, vuelve "Pensionistas" al Teatro Talía de Valencia del 29 de octubre al 9 de noviembre. Protagonizada por Irma Soriano, Rosa Benito y Loreto Valverde, la obra se convierte en un canto a la vida y al poder de las mujeres que no renuncian a conseguir aquello que más desean.

&quot;Pensionistas&quot; en Más de Uno Valencia.
"Pensionistas" en Más de Uno Valencia. | Onda Cero Valencia
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer