Vuelta al cole en la zona 0 de la Dana: "La ilusión es tener un año tranquilo"

Son más de 3.000 niños los que esta semana vuelven al cole en barracones provisionales debido a la destrucción total o parcial de los colegios tras la Dana. Es el caso de algunos centros de Algemesí, Alfafar, Massanassa, Alginet, Catarroja, Utiel y Paiporta. En este último caso, se trata del CEIP L'Horta, donde el agua terminó de arrasar un colegio que ya tenía prevista una reforma debido a su deterioro antes de la riada.

Los alumnos y profesores del anterior centro han iniciado hoy una vuelta al "cole" con el deseo principal de tener un año tranquilo y normal, es de hecho esta última palabra --normalidad-- la que más repiten en declaraciones a Más de Uno Valencia, también los padres, al preguntarles por sus principales reivindicaciones. Para eso, insisten los profesionales y los padres, necesitan celeridad en las obras y en la recuperación de todo lo que tenían antes del 29 de octubre.