Educación

Vuelta al cole: ¿Cómo ayudar a los niños a afrontarla lo mejor posible?

A una semana de la vuelta al cole, Amelia Coret, psicóloga educativa, desgrana los consejos para "preparar" a los más pequeños para afrontar la rutina y los nuevos horarios y cómo prevenir posibles situaciones

ondacero.es

Valencia |

En una semanamiles de valencianos habrán empezado el curso escolar y para Amelia Coret, psicóloga educativa, es fundamental aprovechar esta semana para "preparar" a los más pequeños en su vuelta y prevenir posibles situaciones.

Coret, que también es miembro del gabinete psicopedagógico municipal de Bétera, explica las tendencias más comunes según la edad de los estudiantes a la hora de afrontar el nuevo curso y cómo actuar en caso de que, pasados los días o las semanas, los jóvenes no terminen de asimilar el cambio.

Dificultades para relacionarse

La profesional también habla de cómo abordar las dificultades para relacionarse al iniciar una nueva etapa escolar, sobre todo en los niveles más altos.

