Moda

La valenciana Silvia Ferrer, de vestir a cantantes a desfilar en la Fashion Week de Madrid

La diseñadora de Benifaió se estrena en la capital con "Over", una colección que reflexiona sobre el crecimiento tras romper con las ataduras

ondacero.es

Valencia |

"Outgrowth" significa crecer más allá de las ataduras o de aquello que nos retiene y es el nexo conductor de "Over", la colección que ha catapultado a la diseñadora valenciana Silvia Ferrer a la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid. La natural de Benifaió, con solo 29 años, ha pasado de vestir a artistas como Ana Mena o Judeline a desfilar en una de las más consagradas pasarelas del mundo y desafiar el panorama actual.

Silvia Ferrer en la Fashion Week de Madrid.
Silvia Ferrer en la Fashion Week de Madrid. | Onda Cero Valencia
Silvia Ferrer en la Fashion Week de Madrid.
Silvia Ferrer en la Fashion Week de Madrid. | Onda Cero Valencia.

Ahogo y resiliencia

La obra de Ferrer, que expuso el pasado domingo en el evento, se compone de 16 piezas, hechas todas ellas por la artista, y transita entre la sobredimensión y el efecto segunda piel, narrando un viaje entre el ahogo y la resiliencia o entre el encorsetamiento y la liberación.

Silvia Ferrer en la Fashion Week de Madrid
Silvia Ferrer en la Fashion Week de Madrid | Onda Cero Valencia
Silvia Ferrer en la Fashion Week de Madrid
Silvia Ferrer en la Fashion Week de Madrid | Onda Cero Valencia

"Materia Prima"

La propia diseñadora explica paso a paso en la sección "Materia Prima" qué hay detrás de "Over" y de todo un camino que ha hecho parada en la Mercedes-Benz Fashion Week y que pretende llegar al reconocimiento por parte del público de la esencia y el mensaje de Silvia Ferrer a través de la moda.

Silvia Ferrer, diseñadora valenciana.
Silvia Ferrer, diseñadora valenciana. | Onda Cero Valencia
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer