La valenciana Silvia Ferrer, de vestir a cantantes a desfilar en la Fashion Week de Madrid

"Outgrowth" significa crecer más allá de las ataduras o de aquello que nos retiene y es el nexo conductor de "Over", la colección que ha catapultado a la diseñadora valenciana Silvia Ferrer a la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid. La natural de Benifaió, con solo 29 años, ha pasado de vestir a artistas como Ana Mena o Judeline a desfilar en una de las más consagradas pasarelas del mundo y desafiar el panorama actual.

Silvia Ferrer en la Fashion Week de Madrid. | Onda Cero Valencia

Ahogo y resiliencia

La obra de Ferrer, que expuso el pasado domingo en el evento, se compone de 16 piezas, hechas todas ellas por la artista, y transita entre la sobredimensión y el efecto segunda piel, narrando un viaje entre el ahogo y la resiliencia o entre el encorsetamiento y la liberación.

Silvia Ferrer en la Fashion Week de Madrid | Onda Cero Valencia

"Materia Prima"

La propia diseñadora explica paso a paso en la sección "Materia Prima" qué hay detrás de "Over" y de todo un camino que ha hecho parada en la Mercedes-Benz Fashion Week y que pretende llegar al reconocimiento por parte del público de la esencia y el mensaje de Silvia Ferrer a través de la moda.