Valencia y Vietnam se fusionan en un Báhn Mì de figatell por el 9 de octubre

Habrá pocos lugares en el mundo donde disfrutar al mismo tiempo de la comida vietnamita y de algo tan típico de Valencia como el figatell. Y uno de esos pocos, o el único, está en Valencia a partir de este jueves 9 de octubre, día de la Comunitat Valenciana.

Báhn Mì de figatell

Y no tiene un papel secundario, porque este embutido es el protagonista en la nueva propuesta de Báhn Mì, el nombre de un icónico bocadillo vietnamita y también del local de comida rápida vietnamita promovido por Steve Anderson y ligado a Mah Khin, el restaurante inaugurado el pasado mes de abril y ubicado en la planta inferior del Mercado Colón de la capital valenciana.

Báhn Mì | Onda Cero Valencia

Semana de la cocina vietnamita

El Báhn Mì especial 9 de octubre se podrá disfrutar hasta el día 17 y no es la única novedad que anuncia Anderson. Próximamente tendrá lugar también la semana de la cocina vietnamita de Mah Khin que llegará con un menú especial con comidas y cenas y con cursos de cocina típica del país asiático con especial énfasis de las albóndigas vietnamitas.