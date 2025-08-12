Astronomía

En Valencia ya ha comenzado la cuenta atrás para el histórico eclipse solar de 2026

Más de 200 personas se han reunido para participar en una observación solar en el MuVIM de la ciudad para familiarizarse con el gran fenómeno que viviremos el 12 de agosto del próximo año

ondacero.es

Valencia |

El Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad ha reunido esta misma mañana a más de 200 personas para hacer una observación solar a modo de ensayo para el eclipse que se podrá vivir en la Comunidad Valenciana el 12 de agosto de 2026.

Recomendaciones de expertos para disfrutar del eclipse

Durante la jornada, los expertos han explicado para Más de Uno Valencia cómo será este fenómeno, qué precauciones hay que tomar y cómo deben prepararse los ciudadanos para disfrutarlo al máximo.

Cielos de gran calidad

El eclipse es un acontecimiento a modo de gancho para el evento ya que en realidad se organiza como estrategia para impulsar el astroturismo en zonas del interior de la provincia que cuentan con unos cielos de gran calidad.

Fomentar las zonas rurales

De esta forma, se fomenta la economía y el turismo de las zonas rurales de la región. A

