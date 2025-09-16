Uniformidad Vs. identidad: el "debate" de los uniformes escolares

Con la llegada de septiembre y la vuelta al cole vuelven también los uniformes escolares, en los centros en los que los utilizan, a imponerse en el armario de los más pequeños.

El Poder de la Imagen Personal

"El Poder de la Imagen Personal", el espacio de moda de la asesora de imagen Elena Sanz en Más de Uno Valencia, analiza este martes las ventajas y desventajas de esta opción que, de momento, no ofrece la educación pública.

Igualdad y cohesión o ahorro de tiempo y dinero son los principales argumentos de los más defensores de los uniformes. En el otro lado, la falta de expresión personal y la falta de adaptación a la moda y a las tendencias serían los "contras" y, en consecuencia, los "beneficios" de la ropa "de calle".