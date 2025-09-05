Todas las formas de ser "Supersexy", en el nuevo single de Nebulossa

Tras revolucionar la escena musical con himnos como “Zorra” —convertido en fenómeno social y cultural— y “Venenosa” junto a Mónica Naranjo, Nebulossa regresa con el lanzamiento del nuevo single “Supersexy” y su esperado videoclip, disponibles desde este viernes en todas las plataformas digitales.

Con este proyecto, el dúo alicantino confirma su apuesta por un pop electrónico fresco, reivindicativo y cargado de mensajes de empoderamiento, consolidando una identidad que mezcla lo retro con lo más actual.

Un himno de actitud y libertad

“Supersexy” es una declaración de intenciones. Una canción que invita a celebrar la sensualidad, el deseo y la libertad personal, con un estribillo contagioso y una producción que combina el italo disco de Pino D’Angio con la energía colorida de la cultura pop televisiva de los 80.

Como explican María Bas y Mark Dassousa en Más de Uno Valencia, "Supersexy" llega en un año clave para el dúo y como primer plato y antesala de grandes novedades.