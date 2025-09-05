Música

Todas las formas de ser "Supersexy", en el nuevo single de Nebulossa

El dúo de Ondara nos presenta en Más de Uno Valencia su nueva canción, un mensaje de empoderamiento e inclusión con ritmos ochenteros

ondacero.es

Valencia |

Tras revolucionar la escena musical con himnos como “Zorra” —convertido en fenómeno social y cultural— y “Venenosa” junto a Mónica Naranjo, Nebulossa regresa con el lanzamiento del nuevo single “Supersexy” y su esperado videoclip, disponibles desde este viernes en todas las plataformas digitales.

Con este proyecto, el dúo alicantino confirma su apuesta por un pop electrónico fresco, reivindicativo y cargado de mensajes de empoderamiento, consolidando una identidad que mezcla lo retro con lo más actual.

Un himno de actitud y libertad

“Supersexy” es una declaración de intenciones. Una canción que invita a celebrar la sensualidad, el deseo y la libertad personal, con un estribillo contagioso y una producción que combina el italo disco de Pino D’Angio con la energía colorida de la cultura pop televisiva de los 80.

Como explican María Bas y Mark Dassousa en Más de Uno Valencia, "Supersexy" llega en un año clave para el dúo y como primer plato y antesala de grandes novedades.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer