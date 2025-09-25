The Terminal Hub supera los 10.000 visitantes en su primer año y alcanza una ocupación del 100 % en oficinas privada

The Terminal Hub (TTH) cierra su primer año de actividad consolidándose como uno de los espacios de innovación y conexión empresarial más dinámicos de la Comunidad Valenciana. En este periodo, más de 10.000 personas han pasado por sus instalaciones, participando en más de 350 eventos corporativos que han convertido al hub en un punto de encuentro clave para el ecosistema emprendedor y tecnológico. En la celebración del aniversario han estado su presidenta, Ángela Pérez y el CEO, Quique Calabuig, acompañados por Marta Iranzo, presidenta de EVAP, Isabel Galbis de la Cámara de Comercio; Julián Trigo y Mercedes Frochoso del Instituto de Empresa (IE) y Sara Castelló de Zubi Group.

Actualmente, TTH acoge a 475 profesionales diarios y alberga a 103 empresas, con una ocupación del 85 % y el 100 % de sus oficinas privadas completamente ocupadas. Más del 30 % de sus miembros son internacionales, representando más de 20 nacionalidades distintas, lo que refuerza su vocación global. Además, ha sido sede de eventos de referencia como Go Digital, IoT Sparks, Female Startups Leaders, IVEFA, C-Level for Corporates, The Gap In Between, Open House 2025, side events del Valencia Digital Summit y encuentros privados de fondos de inversión y family offices.

“Este primer año ha sido la confirmación de que Valencia necesitaba un espacio como The Terminal Hub, un espacio que conecte talento, innovación y propósito. Estamos orgullosos de haber contribuido a situar nuestra ciudad en el mapa internacional de la innovación”, explicaba Ángela Pérez que añadía:” En tan solo un año hemos conseguido, gracias al esfuerzo de todo el equipo, configurar un ecosistema con actores clave del ámbito empresarial, académico y tecnológico. Ahora nos queda mucho por crecer, invertir y construir”

De cara al futuro, The Terminal Hub busca nuevos espacios para consolidar su modelo, junto con el ciclo Driving Change, que reunirá a actores clave del ecosistema. También pondrá en marcha un club de encuentro para instituciones, organizaciones y agentes del sector de la innovación, talento, emprendimiento, tecnología e inversión, con el objetivo de fomentar la formación, divulgación e interconexión.

“Sabemos que The Terminal Hub necesita seguir creciendo. Queremos abrir aún más el Hub al ecosistema, Creemos firmemente que lo que estamos construyendo aquí es para todos, y queremos que empresas, emprendedores, universidades y asociaciones se sientan parte de este proyecto aportando y al mismo tiempo, nutriéndose del valor que genera el conjunto. Todo con un objetivo claro: dejar un legado para la ciudad y su comunidad innovadora”, afirma Quique Calabuig, CEO de TTH

Durante este primer año, The Terminal Hub ha configurado un ecosistema con actores estratégicos como IBM, Club Cámara de Comercio, IE, EVAP, Zubi Group, CEEI Valencia, Frontier, Foener o Founderz.

Front, el restaurante mediterráneo de The Terminal Hub estuvo en la celebración del primer aniversario representado por Ignacio Aliño que destacó que habían acogido más de 200 eventos con 13.111 comensales y habiendo servido a más de 23.000 comidas en el restaurante. “La gastronomía mediterránea honesta y cercana es el mejor punto de partida para construir comunidad”, aseguró Aliño.

FRONT presenta su huerta de 4.50m2 y sus desayunos saludables en The Terminal Hub

El restaurante FRONT, ubicado en la planta baja del edificio, se ha consolidado en este primer año como el punto de encuentro gastronómico que une sabor mediterráneo, innovación y comunidad.

La gran novedad de la temporada es la creación de una huerta propia de 4.500 m2, que abastecerá a todos los restaurantes del grupo y que se desarrolla junto a un nuevo proyecto que pronto verá la luz. De allí provienen los productos de temporada que inspiran las novedades en la carta de FRONT, con platos de cuchara para este otoño e invierno como legumbres veganas con tataki, verdinas con hongos y fabes con verduras.

Durante el anuncio de la nueva huerta, se ofreció un brunch saludable con focaccia de tomate valenciano, tortilla de verduras de la huerta, yogur con fruta de temporada y zumos naturales; una propuesta ligera y mediterránea, habitual en los eventos del edificio y con la que FRONT aporta el toque de bienestar y sabor.

Ignacio Aliño, portavoz de FRONT, señaló: “Nuestro futuro pasa por construir desde este edificio referente, con la cocina mediterránea como identidad y el compromiso de ser motor del ecosistema empresarial y de ocio de Valencia.”