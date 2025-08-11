La temperatura varía hasta 5 grados según del barrio en el que vivas en Valencia

Todo eso influye en lo que se conoce como el “efecto isla de calor”

Hay varios factores: la cantidad de vegetación, la cercanía al mar, la forma en que está construido el barrio, o la presencia de grandes superficies de asfalto y hormigón

Según Greenpeace, el 95 % de las viviendas de la ciudad no cumplen con los estándares de confort térmico.

Esto significa que la mayoría de los hogares no están bien aislados y, en olas de calor, el calor exterior se cuela dentro, haciendo más difícil mantener una temperatura soportable