Sociedad

La temperatura varía hasta 5 grados según del barrio en el que vivas en Valencia

En València, el calor no es igual para todos. Lo confirma un estudio de la Universitat Politècnica: la diferencia de temperatura entre algunos barrios puede alcanzar hasta cinco grados. Cinco. Esto significa que, mientras en un punto de la ciudad el termómetro marca 36, en otro, a apenas unos minutos en coche, se queda en 31.

ondacero.es

Valencia |

Todo eso influye en lo que se conoce como el “efecto isla de calor”

Hay varios factores: la cantidad de vegetación, la cercanía al mar, la forma en que está construido el barrio, o la presencia de grandes superficies de asfalto y hormigón

Según Greenpeace, el 95 % de las viviendas de la ciudad no cumplen con los estándares de confort térmico.

Esto significa que la mayoría de los hogares no están bien aislados y, en olas de calor, el calor exterior se cuela dentro, haciendo más difícil mantener una temperatura soportable

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer