Soma Club, el primer centro holístico de València que combina barre, reformer y pilates

El club, ubicado en Ruzafa, promueve el ejercicio consciente y la comunidad entre los usuarios

Valencia |

En griego antiguo, "soma" significa cuerpo. Y ese es el eje sobre el que gira, principalmente, el nuevo centro holístico que ha abierto sus puertas recientemente en València, concretamente en el número 11 de la calle Luis Santángel.

Tres disciplinas y multitud de modalidades

Soma Club nace el con fin de ofrecer tres disciplinas en un mismo espacio: barre, reformer y pilates. Además, a las tres disciplinas se le suman las diferentes modalidades que ofrecen para cada una de ellas, tal y como explica en el espacio "En calma" de Más de Uno Valencia, Alberto Nicolau, socio y fundador del local junto a Ismail Arif.

Un "refugio" contra el estrés

Nicolau explica que el secreto de Soma Club es la atención personalizada al usuario, con clases reducidas para adaptar los ejercicios a sus necesidades particulares: "Un espacio para encontrar el equilibrio entre el cuerpo y la mente y un refugio contra la rutina y el estrés".

