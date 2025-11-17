Simpatectomía: la intervención que acaba de forma definitiva con hiperhidrosis

Una sencilla intervención quirúrgica denominada simpatectomía permite solucionar de manera definitiva los problemas de sudoración excesiva o hiperhidrosis. Esta intervención se realiza en el Hospital Vithas Aguas Vivas de la mano del Doctor Néstor Martínez, cirujano torácico con una amplia experiencia en este procedimiento.

Cirugía rápida y solución inmediata

El experto explica en el programa Más de Uno Valencia que se trata de una cirugía rápida, con cicatrices casi imperceptibles y que ofrece una solución inmediata y permanente a una problemática que puede condicionar la vida de muchas personas a distintos niveles, también en la vertiente emocional y social.