Salud

Simpatectomía: la intervención que acaba de forma definitiva con hiperhidrosis

El Doctor Néstor Martínez, cirujano torácico del Hospital Vithas Aguas Vivas, explica cómo esta sencilla operación puede mejorar la calidad de vida de muchas personas a distintos niveles.

ondacero.es

Valencia |

Una sencilla intervención quirúrgica denominada simpatectomía permite solucionar de manera definitiva los problemas de sudoración excesiva o hiperhidrosis. Esta intervención se realiza en el Hospital Vithas Aguas Vivas de la mano del Doctor Néstor Martínez, cirujano torácico con una amplia experiencia en este procedimiento.

Cirugía rápida y solución inmediata

El experto explica en el programa Más de Uno Valencia que se trata de una cirugía rápida, con cicatrices casi imperceptibles y que ofrece una solución inmediata y permanente a una problemática que puede condicionar la vida de muchas personas a distintos niveles, también en la vertiente emocional y social.

