Santi y Patri, dos historias frente al muro de la vivienda inalcanzable

Santi y Patri, dos valencianos de 22 años, tienen ambos un doble grado universitario y trabajo pero no pueden independizarse. Es el resumen de todo un sector poblacional --los jóvenes-- que no logran acortar la distancia entre su situación actual y el tan deseado acceso a una vivienda digna y de manera independiente.

Aunque sus casos son diferentes, ambos se topan con el mismo muro: los altos precios. Según el último estudio del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, el 85 % de los menores de 30 años no pueden emanciparse. Un dato que ambos valencianos achacan a los precios y a la falta de medidas y regulación.

"La Plaza"

En "La Plaza", la sección semanal de entrevistas de Más de Uno Valencia desde la Plaza de la Reina, Santi y Patri nos cuentan su historia, su visión y sus peticiones a los que, tal y como ellos mismos relatan, tienen el poder de cambiar las cosas.