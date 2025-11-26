Ryukishin inaugura su segundo restaurante en València con un local futurista

Ryukishin continúa su expansión por la ciudad. Se trata del segundo local que la compañía abre en València con el objetivo de que el ramen llegue más lejos. En esta ocasión, la ubicación escogida es la Avenida Cortes Valencianas. Es en el número 30 donde se levanta el nuevo restaurante japonés, el cual ofrece un ambiente único y diferente donde predominan los neones, las luces y los colores vivos.

Futurista, pero auténtico

La imagen que luce el nuevo Ryukishin no implica que la carta esté alejada de la tradición. “En lo que respecta al recetario nos gusta respetar la autenticidad”, asegura Dan Shen Yan, uno de los responsables del proyecto. Todos los locales de la marca comparten una carta principal, pero cada uno incorpora recetas exclusivas que varían según la temporada. Entre las novedades más destacadas de la reciente apertura: el ramen Infierno, pensado para los verdaderos amantes del picante. También han tenido una gran acogida en el local platos como el ramen Steak, preparado con un entrecot jugoso, el ramen Tori Paitan, espumoso y con pollo braseado o el ramen de Rabo de Toro, con un caldo profundo y de cocción lenta.

Noodles "handmade"

Todos ellos con noodles hechos a mano, los cuales se sirven junto a variedad de caldos elaborados durante horas. La carta se complementa con entrantes, arroces, pastas y postres, sobre todo, las gyozas –las hay de queso cheddar, verduras y pollo–, el takoyaki, un plato compuesto de cinco bolas de base de harina de trigo y pulpo, y el maki de carne, unos rolls de tortitas rellenas de carne teppanyaki (asada en la plancha). El toque dulce lo ponen la tarta banoffe casera o el tiramisú de té matcha con leche de almendras.

Según Dan Shen Yan, la idea inicial de marca no ha cambiado. De hecho, el objetivo principal de esta nueva apertura, más allá de expandir el mundo del ramen, era recalar en otros sectores. Porque Ryukishin no solo es gastronomía, también es sinónimo de ocio y cultura.