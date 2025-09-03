Roy Orbison y la historia detrás de "Oh, Pretty Woman": el clásico que conquistó al mundo

¿Quién era Roy Orbison?

Roy Orbison, también llamado The Big O, nació en 1936 en Texas.

Su voz única y especial lo hizo destacar en el rock’n’roll: era capaz de alcanzar agudos como ningún otro. Lo que realmente lo diferenciaba era que buscaba impactar al público desde la vulnerabilidad y la fuerza interpretativa. Y si hay una imagen que lo define, es la de sus gafas oscuras y su estilo reservado, que lo convirtieron en una figura misteriosa dentro de la música popular.

El nacimiento de un éxito

La historia de la canción es muy peculiar. En el año 1964 Orbison se encontraba componiendo en su casa junto a su amigo Bill Dees.

Y la inspiración surgió de la manera más remota. La mujer de Orbison, se levantó de la cama como un momento cotidiano y le hizo saber al cantante, que se iba de compras a lo que le respondió si era necesario que le diese dinero y ella contestó que las mujeres hermosas nunca necesitan dinero. Esto motivo a Orbison a imaginarse a una mujer deslumbrante andando por la calle.

Y en menos de una hora, ambos sacaron el mayor éxito de su carrera. Y es que a día de hoy quien escuche ese inicio de guitarra sabe perfectamente de qué canción se trata.

Del vinilo a la gran pantalla

Muchos pensarán que la canción fue escrita para la película Pretty Woman, pero nada más lejos de la realidad. La película salió décadas más tarde. En 1990 la canción recobró Vidal ser elegida como eje central de la película protagonizada por Julia Roberts, Richard Gere. La escena en la que Vivian camina por Beverly Hills al ritmo de la canción se volvió y crónica. La película tomó prestado el título del tema y este a su vez se benefició de un resurgir que lo llevó a nuevas generaciones asociándolo para siempre con una de las comedias románticas más exitosas de Hollywood