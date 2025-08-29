Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana; "No han cambiado nuestras reivindicaciones porque no ha habido ningún cambio"

"Han pasado diez meses. 334 días después, no ha cambiado nada en nuestras reivindicaciones porque no ha habido ningún cambio y cada día es más patente quién fue el responsable: un "cap" del Consell y una consellera", así resume Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, la situación que atraviesan estos valencianos a dos meses del primer aniversario de la tragedia.

Las reivindicaciones

Este viernes se cumplen diez meses de la riada y más de 200 entidades han convocado a las 19.30 h en la plaza de la Virgen de València la primera concentración --no manifestación-- bajo el lema, de nuevo, "Mazón dimisión". Los afectados denuncian que la recuperación no avanza como debería, que muchos ciudadanos siguen "encerrados" en sus casas al no contar con ascensor, que muchas infraestructuras de primera necesidad siguen inservibles y que la zona no está preparada para un nuevo episodio similar, entre otras reivindicaciones que, según explica no han sido escuchadas.