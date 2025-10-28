Rosa Álvarez: "Esperamos el reconocimiento que hasta ahora no se le ha dado a las víctimas"

"Todo lo que ya sabíamos desde el principio se ha constatado en las últimas semanas, tras conocer las últimas informaciones y videos. Nuestros familiares no han muerto por accidente ni enfermedad, sino por una negligencia, por un homicidio imprudente de la Generalitat Valenciana": este es el balance que hace Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana 29O, a un día de cumplirse un año de la tragedia.

"Que no haga más daño"

Álvarez, que perdió a su padre en la DANA, espera que este miércoles, el día del primer aniversario de la catástrofe y del Funeral de Estado por las víctimas, se otorgue a los fallecidos el reconocimiento que nunca han tenido y que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, no acuda a la cita: "Nadie puede decirle que no vaya u obligarle a que no lo haga porque él representa también al Estado. Pero las familias le decimos que no vaya, que deje ese sitio a otra persona y que no haga más daño. Ya que no estuvo en su sitio el día 29 de octubre de 2024, que no esté tampoco este día, porque, igual que no cumplió con la obligación de defender a su pueblo, que no esté mañana aquí".

Seguirán las movilizaciones

Una vez se cumplan los doce meses, afirma que continuarán las movilizaciones hasta que Mazón dimita y se ponga a disposición judicial y recalca que "si él no estuviera aforado, estaría igual de imputado que los otros dos excargos". "Nosotros no tenemos nada que decir del Partido Popular sino de él, porque nos ha fallado y porque lleva sobre su espalda 229 muertos por una alarma que no llegó ni en tiempo ni en forma", concluye.