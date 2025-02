Rafael Solaz: "Este reconocimiento representa el esfuerzo de todos los años que llevo coleccionando"

La Universitat de València ha inaugurado en el Centre Cultural la Nau de la Universitat de València dos exposiciones sobre la colección Rafael Solaz, destacado coleccionista y bibliófilo valenciano, con la asistencia de cerca de 200 personas.

‘Dentro y fuera. Palabras presas en la Valencia de posguerra. Colección Rafael Solaz’, que recorre las prisiones franquistas valencianas de la inmediata postguerra y ‘La cultura sicalíptica durante la Edad de Plata valenciana: l’Infern de Rafael Solaz’, que presenta fondos de los años 20 y 30 del siglo XX que fueron considerados heterodoxos, motivando su persecución y destrucción por el régimen franquista.

Dentro y fuera. Palabras presas en la Valencia de posguerra. Colección Rafael Solaz es una propuesta del equipo conformado por Mélanie Ibáñez y Toni Morant, profesoras de la Universitat de València y responsables del Aula de Història i Memòria Democràtica UV, por la artista Mar Juan Tortosa, el documentalista Albert Pitarch Navarro y el propio coleccionista para recorrer las prisiones franquistas valencianas de la inmediata posguerra. Estos espacios constituyeron uno de los principales focos de la violencia de la dictadura tras el final de la Guerra Civil.

El eje del recorrido es la cultura material conservada por Rafael Solaz, especialmente, el fondo epistolar generado por los propios presos/as y sus familiares, así como objetos de la vida cotidiana. Según explica el propio coleccionista, en 1985, después de la muerte de su padre, descubrió una caja metálica que contenía documentos del paso de este por un campo de concentración en Castuera (Badajoz), algo que él mismo y sus propios hermanos desconocían. A partir de ese momento, Solaz empieza a interesarse y seguir adquiriendo el material conservado de este periodo. “Esta exposición, me emociona porque no solo supone un homenaje a mi padre sino a todos los presos y presas, y a sus familiares, y cuando compro una tarjeta, una carta todavía sigo conmoviéndome”, revela.

El hilo conductor, explica el documentalista Albert Pitarch Navarro, es la correspondencia de las personas presas en cárceles valencianas. La colección cuenta con más de un centenar de tarjetas postales, porque según aclara el documentalista, era el único vehículo que podía pasar la censura: no había sobres y al permitir la lectura, los mensajes, que eran muy condesados por cuestión de espacio, no podían contener ninguna cuestión sensible al régimen. Era la única manera que pasaran los límites de las prisiones y que tuvieran ese sello de censura militar.

Además de este ingente fondo material, en la exposición se presentan objetos cotidianos de la época, desde fármacos, a paquetes de tabaco, y elementos particularmente relevantes, como escritos muy íntimos de las personas presas en las cárceles, incluso algún cuento con ilustraciones y los comentarios de los compañeros de celda.

Toda esta selección de materiales se presenta como una exposición-instalación de la artista Mar Juan Tortosa. La investigación realizada permite acercar al público mediante recursos sonoros o la vida en las prisiones franquistas. Para ello, se incluye una instalación de sonido ambisónico, en cuya edición se ha contado con la colaboración del investigador en acústica arquitectónica Alberto Quintana Gallardo.

También se presenta por primera vez un retrato del general Franco, del pintor Vicente Gómez Novella, conservado en la colección histórico artística de la UV. Dicha imagen fue uno de los retratos institucionales que presidieron la cabecera del Paraninfo del edificio de La Nau durante la dictadura franquista. En unas algaradas estudiantiles antifranquista, este retrato fue parcialmente quemado y hoy se muestra al público como valor testimonial del movimiento estudiantil.

Tanto la selección de materiales, como la construcción del relato expositivo se ha realizado desde una perspectiva de género, a través de la cual se presta especial atención al papel de las mujeres dentro y fuera de las prisiones franquistas.

La exposición puede visitarse en la Sala Estudi General hasta el próximo día 27 de abril. Está producida por el Vicerrectorado de Cultura y Sociedad y cuenta con la colaboración de la Diputació de València (Memòria Democràtica) y el Aula d’Història i Memòria Democràtica UV.

La exposición La cultura sicalíptica durante la Edad de Plata valenciana: l’Infern de Rafael Solaz está comisariada Javier Martínez Fernández, investigador del departamento de Historia del Arte de la Universitat de València. La muestra recoge un compendio de materiales sicalípticos procedentes del Infern de Rafael Solaz; una sección de su colección privada que alberga fuentes que fueron censuradas por el moralismo durante el primer tercio del siglo XX y perseguidas por el régimen franquista por ser consideradas pecaminosas y peligrosas para la ciudadanía.

La exposición, que podrá visitarse en la Sala Oberta del Centre Cultural La Nau desde el 30 de enero hasta el 2 de marzo de 2025, muestra cerca de un centenar de piezas originales en forma de revista, novelas largas, novelas cortas, catálogos, tarjetas postales, tratados de higiene y sexología y consejos amatorios. Materiales inéditos comprendidos entre finales del siglo XIX y la llegada de la guerra Civil española que se convirtieron en el principal objeto de estudio de la tesis doctoral del comisario y que ahora se muestran por primera al público.

De acuerdo con el coleccionista, su interés por el “infierno”, las publicaciones eróticas y otros libros a los que las instituciones no prestan demasiada importancia, se incrementó a raíz de unas conversaciones con el cineasta valenciano Luis García Berlanga. Aquello dio origen a la publicación de su libro La Valencia prohibida, (Rafael Solaz, 2004) y, posteriormente, a la tesis doctoral recién nombrada de Javier Martínez.

Mediante esta exposición, el público podrá contemplar un 20% del Infern, lo cual demuestra la gran envergadura de dicha colección. El propio comisario subraya la oportunidad que supone acercarse “mediante fuentes bibliográficas inéditas a través del texto y la imagen a una subcultura que giraba en torno a la sexualidad”, conocer “un hábito de consumo popular que tuvo gran éxito” y comprender “la construcción del deseo dirigido hacia la mirada masculina, fruto del sistema heteropatriarcal”.

La muestra presenta un discurso conformado por novelas, revistas, fotografías, dibujos originales, tarjetas postales, tratados de higiene y sexología y consejos amatorios exhibidos en vitrinas, así como reproducciones de portadas y fotografías sobre los muros de la sala.

La exposición está estructurada en cinco secciones. La primera parte dedicada a la contextualización de la época (1890-1936); la segunda parte incide en la violencia de la mirada y en la objetualización de los cuerpos femeninos; el tercer apartado está dedicado a las novelas cortas y a la editorial valenciana Carceller y al dibujante Enrique Pertegás; la cuarta sección está dedicada a la fotografía, a través de catálogos de desnudos, colecciones y tarjetas postales; y la quinta, se dedica a la proliferación de tratados de higiene y sexología para combatir las enfermedades venéreas y los consejos amatorios.

Las exposiciones se acompañan de un cuidado catálogo y de un amplio programa de mediación con la que se amplían contenidos de las mismas. También hay visitas guiadas comentadas con el equipo curatorial y especiales para centros educativos.

Sobre Rafael Solaz

Rafael Solaz Albert (Valencia, 1950) investigador, bibliófilo y documentalista. La pasión por los libros comienza muy pronto, con apenas 15 años. Fue presidente, y actualmente vocal, de la Societat Bibliogràfica Valenciana Jerònima Galés y es Senador Honorario del Museo de la Imprenta de Valencia. Perteneció también a l’Associació d’Estudis Fallers.

Solaz estudió dibujo y pintura en la Escuela de Artes y Oficios de Valencia y realizó varias exposiciones entre 1970-1990. Más adelante, empezó a escribir artículos como colaborador en periódicos y revistas hasta que en el año 2001 publicó su primer libro. Es autor del proyecto y dirección del ‘Museo del Silencio’, una serie de visitas por el Cementerio General de Valencia que muestran el sentido artístico, histórico y biográfico que el camposanto contiene, iniciativa que formó parte de las Rutas de Cementerios Europeos.

Entre sus últimos galardones y reconocimientos destaca su elección en 2010 como hijo ilustre del distrito de Trànsits, por parte del Ayuntamiento de Valencia. Ese mismo año recibe el premio ‘Onda Cero’ por su labor cultural. En 2011, fue seleccionado para la exposición de fotografías de Míkel Ponce ‘47 personajes destacados de la sociedad valenciana’ (Generalitat Valenciana, Centre del Carme de València). En 2012, la entidad ‘Archival-Asociación Recuperación Centros Históricos de España’ lo eligió como persona distinguida por su aportación cultural. En toda su trayectoria cuenta con 40 obras individuales, 21 colectivas y ha comisariado más de una decena de exposiciones.