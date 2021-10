El presidente de la Asociación de Empresarios de Mudanzas de Valencia, Rafael Cerezo, nos ha dado algunas recomendaciones para no cometer errores al hacer una mudanza. Ha destacado la importancia de que exista un contrato, que la empresa sea legal, tener en cuenta los factores que pueden encarecer la mudanza, ha recomendado contratar un seguro si los objetos a trasladar son muy valiosos y hacer una selección de objetos con el fin de no llevarnos aquello que ya no nos es de utilidad.