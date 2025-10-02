Rafael Armengot, meteorólogo: "La clave es que los dirigentes crean en lo que hacen y no se lo tomen con frivolidad"

"Esta vez ha habido un interés por hacer bien las cosas que no hubo en la pasada dana. Las cosas se han hecho mucho mejor, como no podía ser de otra forma", responde Rafael Armengot, meteorólogo, doctor en Geografía y miembro de la Asociación Valenciana de Meteorología (AVAMET), a la pregunta de cómo han gestionado las autoridades el último episodio de lluvias torrenciales, frente a la gestión de la tragedia del 29 de octubre.

El experto asegura que "ordenar adecuadamente el territorio es una asignatura suspendida en el nuestro" y pide a la clase política que tome conciencia real: "Se dice que cuando pasan dos generaciones entre episodio y episodio, es decir, 50 años, es particularmente peligroso porque la memoria tiende a perderse y nos hace más precarios".

"La Plaza"

Armengot protagoniza este jueves el espacio "La Plaza" de Más de Uno Valencia con la certeza de que había información suficiente y que era pública y apuntado a que "la clave es que los dirigentes crean lo que hacen y no se lo tomen con frivolidad"