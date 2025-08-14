Quién es quién en las playas de Valencia: descubre que personaje eres tú en Más de Uno Valencia

Hay quienes esperan todo el año para su primera paella en el chiringuito o para las fiestas del pueblo

El verano es la mejor época del año: días largos, cenas al aire libre, baños frescos, y ver a gente que con el ritmo de la rutina no tienes la suerte de coincidir

Cada verano, muchas personas tienen un ritual que no falta

El verano también tiene su cara B: calor sofocante, atascos para llegar a la playa, mosquitos que te acribillan y esa arena que aparece misteriosamente en tu cama dos días despué