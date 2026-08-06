¿Qué tipo de lector eres: el devora libros o el que aprecia lentamente todas las líneas?

Elegir una lectura para las vacaciones no siempre es sencillo, especialmente cuando la oferta es tan amplia. Por eso las librerías realizan una gran labor para elegir esas lecturas que tanto gustan. Hoy jueves en Más de Uno Valencia, Chelo Soriano, gerente de la Librería Soriano, ha compartido algunos de los géneros más populares durante el verano como: la novela policiaca, el manga o los feel good.

¿Qué son los feel good?

Los libros feel good son historias de confort que tienen un punto de humor y final feliz. Los personajes suelen ser amables y buscan despertar emociones positivas en los lectores, por lo que es un género literario que se convierte en el aliado perfecto para las tardes de verano.

Consejos para hacer frente al bloqueo lector

Hay libros que te atrapan desde la primera página, pero a veces da igual que siempre hayas sido un buen lector porque llega un momento en el que eres incapaz de terminar un libro. Este fenómeno es conocido por el mundo de la lectura como “bloqueo lector”.

Hay algunos trucos que comparten lectores para sobrellevar estos bloqueos como: abandonar esa lectura, dejar de buscar ‘el’ libro perfecto, volver a acudir a nuestro libro confort, habituarse a leer 10-15 minutos todos los días antes de dormir y por último unirse a un club de lectura siempre los mejores impone retos.