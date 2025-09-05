Cultura

¿Qué hacer en València este fin de semana?

Apertura del Roig Arena, fiestas de disfraces, Goyo Jiménez, Valencia Photo y... ¡Mucho más!

ondacero.es

Valencia |

En Más de uno Valencia te ofrecemos cada viernes la Agenda Cultural con los mejores planes para el fin de semana.

La apertura del nuevo Roig Arena con el homenaje a Nino Bravo, espectáculos y teatro de la mano, entre otros artistas, de Goyo Jiménez, mercados artesanales, fiestas de disfraces y actos en el marco de numerosas fiestas patronales y el Festival Internacional de Fotografía y Debate de Valencia, ValenciaPhoto, son algunas de las citas imprescindibles para este fin de semana en València.

¡Escucha todos los planes en el podcast!

