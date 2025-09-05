¿Qué hacer en València este fin de semana?

En Más de uno Valencia te ofrecemos cada viernes la Agenda Cultural con los mejores planes para el fin de semana.

La apertura del nuevo Roig Arena con el homenaje a Nino Bravo, espectáculos y teatro de la mano, entre otros artistas, de Goyo Jiménez, mercados artesanales, fiestas de disfraces y actos en el marco de numerosas fiestas patronales y el Festival Internacional de Fotografía y Debate de Valencia, ValenciaPhoto, son algunas de las citas imprescindibles para este fin de semana en València.

