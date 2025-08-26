¿Qué es el "dragón azul" que está llegando a las playas valencianas? Descúbrelo en Más de Uno Valencia

A pesar de su apariencia tan atractiva, que parece sacada de un cuento de fantasía, no debemos confundirnos porque es venenoso.

El molusco mide entre tres y cuatro centímetros

Andrea Sprielli, biólogo marino de la Fundación Oceanogràfic, explica para Más de Uno Valencia que el "dragón azul" se trata de un molusco que mide entre tres y cuatrocentímetros.

Hay gran incertidumbre y surgen muchas dudas

Con este animal tan inusual surgen las siguientes preguntas: ¿Cómo debemosactuar si vemos uno?, ¿Son más peligrosos que una medusa?, ¿Debemos preocuparnos por una sobrepoblación?

Experto en el sector resuelve las dudas del "dragón azul"

Serge Barberà, responsable del departamento de aguas y herpetología de Bioparc Valencia, resuelve todas estas dudas que nos inquietan en el programa de hoy de Más de Uno Valencia.