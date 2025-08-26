Sociedad

¿Puedo bañarme en una fuente? En el Parque Central de Valencia sí

El incesante calor no da tregua, y hay quién no puede permitirse acudir a una piscina privada a diario, o la playa le queda más lejos de lo que le gustaría. En el Parque Central existe una opción fresca y gratuita: una fuente. Para aquellas personas que buscan refugiarse del calor sin coste económico, es una alternativa muy efectiva; como lo pueden ser todos los ciudadanos de la zona afectada por la DANA, todavía sin recursos para lidiar contra el calor.

ondacero.es

Valencia |

¿Eres de playa, piscina o... fuente?

Es la única fuente en Valencia habilitada para el baño

Las sanciones son de hasta 750 euros

¿Cuánto estás dispuesto apagar por un baño?

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer