Sociedad

¿Puedo bañarme en una fuente? En el Parque Central de Valencia sí

El incesante calor no da tregua, y hay quién no puede permitirse acudir a una piscina privada a diario, o la playa le queda más lejos de lo que le gustaría. En el Parque Central existe una opción fresca y gratuita: una fuente. Para aquellas personas que buscan refugiarse del calor sin coste económico, es una alternativa muy efectiva; como lo pueden ser todos los ciudadanos de la zona afectada por la DANA, todavía sin recursos para lidiar contra el calor.