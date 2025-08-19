¿Te pueden multar por conducir en chanclas o descalzo? Descúbrelo en Más de Uno Valencia

La DGT impone más de 15 mil multas de tráfico diariamente por conducir de forma incorrecta, ir bajo efecto de drogas o alcohol, circular sin algunas autorizaciones o sin el seguro.

Superar los límites de velocidad supone multas de más de 600 euros

Entre todas estas infracciones hay algunas más comunes, como el exceso de velocidad. Según la DGT superar los límites de velocidad puede suponer sanciones de más de 600 euros.

El debate de conducir en chanclas

Uno de los comportamientos que más debate genera es el conducir con chanclas o descalzo. Según datos de la DGT el 30% de la gente conduce con un calzado inadecuado y el 2% descalzos.

¿Pueden multarte por conducir en chanclas?

