La prestigiosa psicóloga nos presenta su nuevo libro “Personas Tóxicas” y su conferencia “Objetivo Amarte”

Tras el éxito de su primera edición el pasado mes de marzo en Valencia, Silvia Congost, psicóloga con más de 20 años de trayectoria y una comunidad de cientos de miles de seguidores, regresa con “Objetivo Amarte”. Una función a modo de conferencia en la que el público vivirá una experiencia muy personal y enriquecedora en la que asentará las bases de una sana autoestima. La cita es en el Teatro Talia el domingo 8 de mayo a las 12.00h.

Además, Silvia Congost presenta su nuevo libro “Personas tóxicas. Cómo identificarlas y liberarte de los narcisistas para siempre”

SINOPSIS

Tras el éxito de A solas llega el nuevo libro de Silvia Congost, donde explica cómo identificar a las personas tóxicas y qué hacer para liberarse de ellas.

Las personas tóxicas existen. Te guste o no. Lo aceptes o no. Y su característica principal es, básicamente, que intoxican, invalidan, empequeñecen y destruyen. Pueden estar en cualquier área de tu vida: en las amistades, la familia –nuestros padres y nuestros hijos - en el trabajo o en la pareja. Pero lo más importante es que, si no te alejas de ellas, pueden acabar desequilibrando tu vida por completo. Tal vez te estés preguntando ¿y cómo identificarlas? ¿Cómo alejarse si se trata de un padre o de una madre? ¿Y qué pasa si el tóxico es mi jefe? ¿Y si me doy cuenta de que mi pareja tiene un trastorno de personalidad narcisista? ¿Cómo puedo salir de esa relación y reconstruirme?

Además el libro nos habla que las personas tóxicas han sufrido daños a menudo irreversibles y por ello imposibles de reparar. Pueden haberse convertido en personas narcisistas o padecer otros trastornos de personalidad y además de maltratarnos psicológicamente, hacernos luz de gas, ghosting, love bombing o hoovering, conductas tan comunes como destructivas y que, lamentablemente, están a la orden del día.

La autora firmará ejemplares del libro el sábado día 7 de mayo a partir de las 18.00h en la caseta 14-15 de Librería Imperio en la Feria del Libro.