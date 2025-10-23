DANA

"La plaza", desde la zona cero de la DANA: "Ha habido poca ayuda de los que tienen que darla"

A pocos días del primer aniversario de la riada, comercios y vecinos reviven aquella jornada y recuerdan que "todavía queda mucho por hacer"

ondacero.es

Valencia |

El espacio "La plaza" de Más de Uno Valencia se traslada este jueves a la Plaza Mayor de Paiporta a menos de una semana de que se cumpla el primer aniversario de la DANA del 29 de octubre de 2024.

Los vecinos

Desde los comercios más emblemáticos del centro de la localidad, sus propietarios, como Mari Carmen, del histórico Forn Rial, o Pilar, de la también mítica tienda de aceitunas y encurtidos Molero reviven lo sucedido aquella jornada y días posteriores y relatan las consecuencias con las que aún conviven.

Mari Carmen, propietaria del Forn Rial.
Mari Carmen, propietaria del Forn Rial. | Onda Cero Valencia.

Otras vecinas de la zona, como Mari y Mari Carmen, de 78 y 72 años, cuentan que, en los dos casos, sus hijos perdieron sus casas y todavía tratan de recuperarse del golpe. Ambas piden que no se olvide a los damnificados.

Mari y Mari Carmen, vecinas de Paiporta.
Mari y Mari Carmen, vecinas de Paiporta. | Onda Cero Valencia.
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer